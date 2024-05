Google eröffnet in Zürich Zentrum für barrierefreie Technologie

Google Schweiz hat am Standort Zürich ein Zentrum für barrierefreie Technologie eröffnet – das dritte dieser Art weltweit nach London und Dublin. Am Zentrum soll einerseits die Forschung und Entwicklung im Bereich barrierefreie Technologien weiter vorangetrieben werden. Andererseits soll das Accessibility Discovery Center (ADC) ein Ort der Begegnung sein, "an dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen, um mehr über barrierefreie Technologie zu lernen und um gemeinsam inklusive Lösungen und Produkte zu entwickeln", wie Google schreibt. Entsprechend stehe das Zentrum ab sofort lokalen Organisationen wie ETH Cybathlon, Hackahealth, Myability oder Sitios sowie interessierten Personen und Unternehmen für Besuche und Workshops offen. Aktuell sind am ADC in Zürich im Bereich der Demo-Stationen sechs verschiedene Projekte für barrierefreie Technologie ausgestellt. Dabei finden sich Spiele, die mit assistiver Technologie gespielt werden.Google Schweiz-Länderchefin Christine Antlanger-Winter erklärte anlässlich der Eröffnung des Centers: "Das ADC ist eine echte Bereicherung für unseren Standort in Zürich – eine Plattform, um Menschen mit und ohne Behinderung in der Schweiz zum Thema Accessibility zusammenzubringen und so den Austausch wie Technologie Accessibility zu fördern. Ich bin mir sicher, dass das ADC auch die lokale Forschungs- und Entwicklungsarbeit hinsichtlich Barrierefreiheit auf eine höhere Ebene bringen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir so Google in Zürich und auch unser Umfeld ein Stück weit inklusiver machen können. Jede und jeder soll die Möglichkeit haben, ihr oder sein Potenzial zu entfalten, möglichst befreit von technologischen Barrieren und unabhängig von gesellschaftlichen Stereotypen." (mw)