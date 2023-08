ETH und Google entwickeln quantenresistente Schlüssel

(Quelle: Uptownbasel)

21. August 2023 - Erstmals ist es Google in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich eine FIDO2-Implementation zu entwickeln, die konventionellen und Quantencomputing-basierten Angriffen trotzt.

Quantencomputer sollen, so fürchtet die Sicherheitsbranche, herkömmliche Verschlüsselungen im Nu knacken können. Google kündigt nun an, zusammen mit der ETH Zürich die erste quantenresistente Implementation von FIDO2-Sicherheitssschlüsseln entwickelt zu haben. Dies als Teil von OpenSK, der Rust-basierten Open-Source-Sicherheitsschlüssel-Firmware von Google. Die neue Implementation verwende ein neuartiges ECC/Dilithium-Signaturschema, das die Sicherheit von ECC beziehungsweise des erprobten ECDSA-Algorithmus gegen Standardangriffe mit der Resilienz des neuen Signaturalgorithmus Dilithium gegen Quantenangriffe kombiniere. Passwortlose Login-Prozesse mit FIDO2-Schlüsseln sind so vor Angriffen aller Art geschützt.Die besondere Herausforderung war laut einem Blogbeitrag von Google , eine genug kleine Dilithium-Implementation zu entwickeln, die auch auf Systemen mit wenig Ressourcen, sprich auf FIDO2-Hardwareschlüsseln funktioniert. Es sei gelungen, eine Rust-Speicher-optimierte Implementation zu realisieren, die mit 20 KB Speicher auskommt. Google hofft nun, dass diese Implementation oder eine Variante davon in die FIDO2-Spezifikation einfliesst und von den grossen Webbrowsern unterstützt wird. (ubi)