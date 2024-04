Updates für sechs Surface-Geräte

Microsoft verpasst mehreren älteren Surface-Modellen Updates, die Sicherheits-Patches enthalten und gleichzeitig verschiedene für die Nutzer lästige Fehler ausmerzen. Aktualisierungen gibt es für die Modelle Surface Book 3, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop SE, Surface Pro X in der WiFi-Variante sowie Surface Studio 2.Die neue Surface-Pro-3-Firmware behebt ein Problem mit der Darstellung auf dem Bildschirm, wenn das Gerät mit einem Surface Dock 2 verbunden ist, und ist für Systeme ab Windows 10 21H2 verfügbar. Das gleiche Problem behebt auch das Update fürs Surface Pro 4 – sowie den Fehler, dass sich der Akku nicht laden lässt, wenn das Surface Pro 4 via USB-C geladen wird und dabei in den Sleep-Zustand übergeht.Laut Microsoft sorgt die neue Firmware überdies für Verbesserungen bei der Stabilität und Zuverlässigkeit der Audioverarbeitung. Anweisungen zum Einspielen der Updates gibt Microsoft auf einer speziellen Support-Webseite . Wer warten kann, lässt sich die Aktualisierungen über den schrittweisen automatischen Rollout installieren. (ubi)