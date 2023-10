Surface-Ersatzteile neu über iFixit verfügbar

Microsoft vertieft seine Zusammenarbeit mit dem Reparaturspezialisten iFixit . Wie der Konzern via Devices Blog ankündigt, sind Ersatzteile für die Surface-Geräteflotte neu direkt bei iFixit erhältlich. Mit dem Angebot will man das Netzwerk an authorisierten Service-Partnern erweitern.Vor knapp zwei Jahren hat Microsoft damit begonnen, für die Surface-Reparatur benötigte Spezialwerkzeuge über iFixit anzubieten, und seit diesem Sommer verkauft der Technologieriese Ersatzteile auch selbst über den Microsoft Store. Bei iFixit sollen Kunden, bei deren Geräte die Garantie abgelaufen ist, nun die komplette Palette an reparierbaren Komponenten beziehen können. Dazu will iFixit auch Reparaturanleitungen und Videos zur Verfügung stellen sowie Reparaturfragen beantworten.Aktuell werden Ersatzteile für die Surface-Modelle Pro 7, 7+, Pro X, Pro 8 und Pro 9 sowie die Surace Laptops 3, 4, 5, Go 2, Studio, Studio 2+ sowie SE angeboten. Welche Komponenten für welches Modell verfügbar sind, ist im verlinkten Blog Post ersichtlich. (rd)