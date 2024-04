Microsoft plant womöglich Import von anderen Speicherdiensten zu Onedrive

Microsoft erweitert seinen Speicherdienst Onedrive kontinuierlich weiter. Jetzt ist in einem Beta-Build der Onedrive-App für Android ein neues, von Usern vielfach gewünschtes Feature aufgetaucht. "Android Authority" hat die APK-Datei von Onedrive 7.4 Beta 1 auseinandergenommen und eine Reihe von Codestrings entdeckt, die das Label import_cloud_files enthalten. Des Weiteren kommen in den Strings konkrete Hinweise auf Dienste wie Google Drive, Google Photos und Dropbox vor. Laut dem Bericht lässt sich der Dateiimport direkt innerhalb der Onedrive-App starten und verläuft im Hintergrund weiter, wenn die App geschlossen wird.Offiziell hat Microsoft bisher keine Pläne zur Integration solcher Importfunktionen in Onedrive erwähnt. Es kann also durchaus sein, dass das Feature gar nie in einer veröffentlichten Onedrive-Version für das breite Publikum verfügbar wird. (ubi)