The Boring Phone ermöglicht Digital Detox

HMD stellt in Zusammenarbeit mit Heineken und dem Marktplatz Bodega das Boring Phone vor, wie HMD in einem Blogpost schreibt . Das transparente Klapphandy erinnert sowohl vom Design her, als auch vom Funktionsumfang an ein Telefon der frühen 2000er-Jahre. Es kann telefonieren, SMS versenden, verfügt über ein Adressbuch und für die Unterhaltung ein FM-Radio sowie das legendäre Spiel Snake. Aufgrund des bescheidenen Funktionsumfangs verspricht HMD eine Akkulaufzeit von bis zu einer Woche.Eine Kamera samt Blitzlicht ist ebenfalls verbaut, doch die Auflösung von 0,3 Megapixel dürfte für reichlich verschwommene Bilder sorgen. Da das Handy jedoch über keinen Internetzugang und somit auch keine Social-Media-Apps verfügt, ist es auch nicht schlimm, wenn die geschossenen Bilder nicht Instagram-tauglich sind. Ziemlich von gestern ist allerdings auch der Micro-USB-Anschluss.