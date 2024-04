Firefox 125 unterstützt AV1-Codec und Textmarkierungen in PDFs

Die Mozilla Foundation hat die Version 125 von Firefox veröffentlicht. Nebst den üblichen Bugfixes kommt die neue Version des Browsers auch mit funktionalen Neuerungen. So unterstützt Firefox 125 den AV1-Codec für Encrypted Media Extensions (EME), was die Video-Wiedergabe von Streaming-Anbietern in höherer Qualität erlaubt. Neu ist auch, dass der PDF-Viewer von Firefox neu die Hervorhebung von Text erlaubt. Angeheftete Tabs werden von Firefox View zudem neu im Abschnitt "Offene Tabs" angezeigt, zudem werden Indikatoren zu den Tabs angezeigt, aus denen zum Beispiel ersichtlich wird, welche Tabs Medien abspielen. Und nicht zuletzt werden proaktive Downloads von nicht vertrauenswürdigen URLs nun blockiert. Alle Neuerungen lassen sich in den Release Notes einsehen.Nebst Firefox 125 ist auch Chrome in einer neuen Version 124 erschienen. Hier sucht man funktionale Neuerungen vergebens, dafür wurden knapp zwei Dutzend Sicherheitslücken geschlossen.Sowohl Firefox 125 als auch Chrome 124 findet man in der gut sortierten Download-Library von "Swiss IT Magazine". (mw)