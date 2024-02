Firefox 123 veröffentlicht

Mozilla hat die Version 123 von Firefox veröffentlicht. Die Neuerungen halten sich beim jüngsten Browser Release, der für Windows, MacOS und Linux bereitsteht, in Grenzen. Die Sprachübersetzung von Webseiten soll nun auch für Texte in Tooltips und Steuerelementen funktionieren. Neu sind zudem die Einstellungen für die Adressleiste im Abschnitt "Suche" und nicht wie bislang im Abschnitt "Datenschutz und Sicherheit" zu finden. Zudem wurde die Suche in Firefox View integriert, und es gibt neue Reporting-Tools, um Websites, die in Firefox fehlerhaft dargestellt werden, direkt im Browser melden zu können.Daneben gibt es auch einige Detailverbesserungen für Entwickler, genauso wie Security-Probleme behoben werden. Zudem weist Mozilla auf ein bekanntes Problem mit älteren AMD-CPUs hin, wo es zu Darstellungsfehlern bei Thumbnails kommen kann. Hier soll ein Grafiktreiber-Update nun Abhilfe schaffen.Über die Auto-Update-Funktion ist Firefox 123 noch nicht in der Breite erhältlich, der manuelle Download des Browsers findet sich aber über die gut sortierte Freeware Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle . (mw)