Neue Filter für Whatsapp

Whatsapp hat via Blog die Einführung neue Filter bekannt gegeben. Mit diesen soll es einfacher werden, die gewünschte Unterhaltung in der Chat-App zu finden. Die Filter erscheinen als Blasen oben in der Chatliste. Dabei kann man wählen, ob man sich alle Nachrichten anzeigen lassen will – was per Default eingestellt ist –, oder nur die ungelesenen Nachrichten. Bei der zweiten Option lässt sich einstellen, ob man die Nachrichten sieht, die selbst an ungelesen markiert wurden oder die noch nicht geöffnet wurden. Als dritte Option lassen sich auch nur die Chats aus Gruppen anzeigen. Laut Whatsapp war die Möglichkeit, alle Gruppenchats an einem Ort organisiert vorgesetzt zu bekommen, eine vielfach gewünschte Option. Unter diesem Filter lassen sich auch Untergruppen von Communitys sehen.Die Chatfilter sollen für alle Nutzer weltweit eingeführt werden und werden in den kommenden Tagen und Wochen ausgerollt. Möglicherweise werden über kurz oder lang weitere Filter eingeführt – so testete Whatsapp in Vergangenheit auch Filter, um nur Nachrichten aus dem eigenen Telefonbuch anzuzeigen. (mw)