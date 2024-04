Whatsapp entwickelt Bild-in-Bild-Modus

Whatsapp arbeitet an einem Bild-in-Bild-Modus für die Videowiedergabe, wie "Wabetainfo" berichtet . Das Feature ist bereits in der Beta-Version 24.7.10.73 unter iOS verfügbar. In der derzeitigen Beta-Version funktioniert das Feature, wenn man ein in Instagram oder Youtube eingebettetes Video auf Whatsapp anschaut. Mit dem neuen Wiedergabemodus kann man schliesslich weiterhin durch die App navigieren und Nachrichten schreiben und lesen, während in einem kleinen, frei platzierbaren Fenster das Video abgespielt wird. Für direkt per Whatsapp versendete Videos, wie beispielweise selber aufgenommene Clips, ist das Feature in der Beta-Version noch nicht verfügbar.Wie "Wabetainfo" weiter schreibt, wird die Bild-in-Bild-Funktion zudem für die Nutzung innerhalb der App vorgesehen sein. Das Anschauen des Videos unabhängig der App, wie man es beispielsweise von Youtube kennt, ist somit auch künftig nicht möglich. Über eine Implementierung auf Android ist konkret nichts bekannt, es darf aber davon ausgegangen werden, dass dieses Feature nicht exklusiv für iOS entwickelt wird. (dok)