Google One VPN wird eingestellt

Im Herbst 2020 hat Google einen VPN-Dienst für den haueigenen Speicherdienst Google One erstmals vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Service wurde ursprünglich nur jenen Nutzern zur Verfügung gestellt, die für monatlich rund 10 Dollar ein Speichervolumen von 2 TB abonniert haben.Rund dreieinhalb Jahre nach dem Launch zieht der Konzern dem Verschlüsselungsdienst jetzt bereits wieder den Stecker, wie einem Bericht von "9to5Google" zu entnehmen ist. Auf Anfrage erklärt ein Sprecher, man habe den Dienst eingestellt, da die Leute ihn ganz einfach nicht genutzt hätten.Wann der Service konkret offline geht, ist nicht bekannt. Im Artikel ist von einem Zeitpunkt in den kommenden Monaten die Rede. Bestehende Nutzer sollen dann auf VPN-Angebote von Drittanbietern wechseln. Die Einstellung betrifft im Übrigen weder das kostenlose VPN, das auf den Pixel-Smartphones zur Verfügung gestellt wird, noch das VPN, das in den USA mit Google Fi Wireless angeboten wird. (rd)