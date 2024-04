Meta plant Veröffentlichung von Llama 3

Meta hat öffentlich verkündet, das Sprachmodell Llama 3 auf Open-Source-Basis, welches für generative KI-Assistenten verwendet wird, im Verlauf des Monats Mai zu veröffentlichen. Dies schreibt "The Information" (Paywall, via "Techcrunch"). Meta Chief Product Officer Chris Cox erwähnte an einer Veranstaltung, dass man innerhalb des nächsten Monats mit der Einführung der Basismodelle von Llama 3 beginnen möchte. Ferner kündigte er an, dass es eine Reihe verschiedener Modelle mit unterschiedlichen Fähigkeiten geben werde, die im Laufe dieses Jahres veröffentlicht würden. Konkret heisst das gemäss Cox, dass man plant, mehrere Produkte aus dem Meta-Universum mit Llama 3 auszurüsten.Llama 3 soll in der Lage sein, auf deutlich komplexere Themen und Fragestellungen eingehen zu können als noch die Vorgängerversion Llama 2, welche im Juli 2023 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Da Llama 2 diverse Prompts mit Verweis auf Sicherheitsbedenken nicht ausführte, wurde die KI von Meta in der Vergangenheit als zu konservativ kritisiert. Dies soll sich mit dem neuen Anlauf jetzt ändern. Aufgrund des Open-Source-Ansatzes wird das Sprachmodell allen Entwicklern zur Verfügung stehen und wird nicht nur in dedizierten Meta-Anwendungen zum Einsatz kommen. (dok)