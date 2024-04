Neue Whatsapp-ABGs ermöglichen Interoperabilität

Whatsapp hat mit Wirkung zum 11. April seine AGBs angepasst , um unter anderem dem Digital Markets Act der EU zu genügen. Konkret heisst das, dass die Kommunikation von Whatsapp zu anderen Messengern und umgekehrt technisch möglich ist. Es liegt nun an der Konkurrenz, zu entscheiden, ob die Kompatibilität mit Whatsapp ermöglicht werden soll. Eine weitere Neuerung ist die Senkung des Mindestalters von 16 auf 13 Jahren. Gemäss AGBs sollen Minderjährige jedoch allgemein die Nutzung mit ihren Erziehungsberechtigten im Vorfeld absprechen.Darüber hinaus passt Whatsapp die Kontroll-Algorithmen in den Kanälen an. Spam, Phishing- sowie Betrugsversuche und die Verbreitung illegaler Inhalte sind verboten. Mit angepassten Kontroll-Algorithmen möchte Whatsapp diese Richtlinien nun besser überwachen und durchsetzen.