Copilot und Copilot-Chat werden in Visual Studio zusammengeführt

Der KI-Assistent Copilot wird besser in Visual Studio integriert. Wie Microsoft in einem Blogpost schreibt , wird ab der Preview-Version 17.10 von Visual Studio Copilot automatisch als empfohlene Komponente zur Verfügung stehen. Eine spätere Installation über den Visual Studio Installer ist jederzeit möglich. Die beiden zuvor notwendigen Erweiterungen Copilot sowie Copilot-Chat müssen nicht mehr separat installiert werden. Die allgemeine Verfügbarkeit der neuen Visual-Studio-Version ist für Mai vorgesehen.Technische Änderungen in Copilot für Visual Studio gibt es indes nicht. Die KI kann weiterhin für die gewohnten Aufgaben wie Code-Vervollständigungen, Code-Optimierungen sowie unterstützende Erläuterungen betreffend Code-Definitionen, Fehlermeldungen und Best Practices genutzt werden. Ebenfalls im Umfang von Copilot enthalten ist Unterstützung bei repetitiven Coding-Aufgaben. Um die Funktionen nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Github Copilot Abo erforderlich. Kostenfreier Zugang ist für Studenten sowie Betreuer grosser Open-Source-Projekte vorgesehen. (dok)