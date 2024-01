Visual-Studio-Preview bringt verbesserte Code-Suche

Microsoft hat die mittlerweile bereits dritte Vorabversion der kommenden Version von Visual Studio 2022 17.9 veröffentlicht. Wie der Konzern im Entwicklerblog schreibt, kann die jüngste Preview insbesondere mit einer erweiterten Suchfunktion aufwarten, bei Microsoft als All-in-One-Search bezeichnet.Die erweiterte Suche erlaubt es neu, in der gesamten Lösung nach beliebigen Wörtern oder Zeichenfolge zu suchen. Dazu kann nach lokalen Variablennamen ebenso gesucht werden, wie nach Wörtern in Kommentaren, Parameternamen oder beliebigen anderen Zeichenfolgen in der Codebasis. Daneben stehen aber auch spezielle Textsuchen wie "In Dateien suchen" oder "Schnellsuche" zur Verfügung. Die standardmässige Codesuche beinhaltet exakte Texttreffer inklusive Kommentare oder lokale Variablen, die zuvor nicht berücksichtigt wurden. Bei der reinen Textsuche stehen zudem die Optionen "Gross/Kleinschreibung abgleichen", "Ganze Wörter abgelichen" oder "Reguläre Ausdrücke verwenden" zur Verfügung.Die neue Preview 3 steht für alle Interessierten zum kostenlosen Download zur Verfügung. (rd)