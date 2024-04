SRG-Streaming-Dienst Play Suisse knackt Millionenmarke

Der nach Netflix zweitbeliebteste Login-basierte Streaming-Dienste der Schweiz – Play Suisse vom SRG – feiert einen Meilenstein und freut sich über eine Million registrierte Nutzer, wie die SRG mitteilt. Im gleichen Atemzug gibt’s gleich einige spannende Einblicke in das Nutzerverhalten der Play-Suisse-Zuschauerschaft.So etwa zu den Geräten, auf denen die Streaming App genutzt wird: Die TV-App ist mit 42 Prozent der Nutzungszeit mittlerweile die beliebteste Plattform, dahinter folgt der Browser (36%) und auf Platz drei die Mobile App (22%). Die durchschnittliche Nutzungszeit beträgt 58 Minuten.Die beliebteste Serie war "Tschugger", gefolgt von "Wilder" und "Der Bestatter". Bei den Filmen bestehen die Top 3 aus "Youth – Ewige Jugend", "Mein Name ist Eugen" und "99 Moons", während die Kategorie Dokus von "Pressure Game" angeführt wird, auf Platz zwei und drei finden sich "Die Bruderschaft" und "Auf und davon". Weiter sehen sich Herr und Frau Schweizer offenbar gerne Inhalte aus den anderen Sprachregionen an: 40 Prozent der Nutzer blicken im Rahmen ihres Play-Suisse-Konsums über die Sprachgrenzen im Land hinweg. Die in den Sprachregionen meistgesehen Inhalte sowie die wichtigsten "Exportschlager" sind auf dem Bild nachzuvollziehen.