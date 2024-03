Gewagte Werbung: Galaxus musste in Deutschland vor Gericht

Galaxus musste sich in Deutschland einem Gerichtsverfahren stellen – wegen einer Werbung. In dieser macht Galaxus den Claim, dass man "Deutschlands ehrlichster Onlineshop" sei. Das Schweizer Online-Warenhaus ist bereits seit 2018 im Nachbarland aktiv . Dem Frankfurter Verein Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. (auch als "Wettbewerbszentrale" bekannt) passte der Superlativ jedoch nicht. 2020 wurde gegen die Werbung respektive Galaxus vor dem Landgericht Hamburg geklagt.Anfang März 2024 endete die Sache nun mit einem Vergleich, es wurde also kein Urteil gesprochen und damit auch keine Strafe verhängt. Galaxus verpflichtet sich im Rahmen des Vergleichs aber dazu, die Werbung per Ende April 2024 nicht mehr in dieser Form auszuspielen, respektive auf "ehrlichster" zu verzichten. Der Richter argumentierte denn offenbar auch, dass Galaxus tatsächlich veritable Argumente auf seiner Seite für den Claim habe.