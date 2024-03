Tech-Branche baute seit Anfang Jahr über 50'000 Jobs ab

50'312 – so viele Jobs haben 209 Unternehmen aus der Tech-Branche seit Beginn dieses Jahres abgebaut. Dies geht aus Zahlen des Portals Layoffs.fyi hervor (via " Heise.de "), welches die Entlassungsmeldungen in der Branche erfasst und auswertet. Der Trend, der 2023 seinen Anfang genommen hatte, setze sich beinahe unvermindert fort.2023 wurden in der Tech-Branche mehr als 260'000 Jobs in 1200 IT-Unternehmen abgebaut. Wie es unter Berufung auf den Stellenvermittler Challenger, Gray & Christmas heisst, seien damit letztes Jahr so viele Jobs verloren gegangen wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der Nullerjahre nicht mehr. Zudem seien im Februar 2024 so viele Jobs verloren gegangen wie seit 2009 nicht mehr. Entsprechend würde es für die Entlassenen auch zunehmen schwierig eine neue Stelle zu finden, ist unter Berufung auf Medienberichte aus den USA zu lesen. Das führe dazu, dass vor kurzem noch händeringend gesuchte Fachkräfte nun die Branche verlassen würden, um einen Job zu finden. (mw)