Sunrise lanciert neue Mobile-, Internet- und Security-Angebote

Sunrise hat sein Mobile-Portfolio um neue Angebote ausgeweitet. Dabei sind drei Angebote, die Sunrise ausschliesslich online vertreibt – Easy Internet, Easy Internet & TV sowie Mobile Swiss Travel. Easy Internet umfasst für 49.90 Franken pro Monat einen Internetanschluss mit 1 Gbit/s, die Mindestvertragslaufzeit umfasst 12 Monate. Wer 10 Franken mehr bezahlt, bekommt zusätzlich TV mit über 280 Sendern inklusive Set-Top-Box dazu. Bei Mobile Swiss Travel handelt es sich um ein Mobilfunkabo für 34.90 Franken pro Monat, das unlimitierte Anrufe und Daten nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den Ländern Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Liechtenstein, Spanien, Portugal und Griechenland beinhaltet. Für alle anderen Länder bietet Sunrise Roaming-Pakete.Für Kunden unter 27 Jahren hat Sunrise ebenfalls ein neues Angebot – Sunrise Young. Sunrise Young gibt es in den drei Ausprägungen Up Mobile M Young, Up Mobile L Young und Up Mobile XL Young zu Preise von 30.95, 35.95 und 45.95 Franken pro Monat. Das günstigste Abo kommt mit unbegrenzten Daten und Anrufen in der Schweiz, während das L-Angebote zusätzlich Roaming in Europa beinhaltet und das XL-Angebot Anrufe von der Schweiz ins europäische Ausland. Als Besonderheit kommen die Young-Angebote ohne Mindestvertragslaufzeit und es gibt 50 Prozent auf das Halbtax-Abo.