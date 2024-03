Bechtle ermöglicht Mitarbeitenden Location Rotation

Location Rotation – unter diesem Namen hat Bechtle ein neues Programm für seine Mitarbeitenden ins Leben gerufen. Dabei bietet das Unternehmen seinen Leuten die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeitraum an einem anderen Bechtle-Standort zu arbeiten. Eine Pilotphase zu Location Rotation sei erfolgreich verlaufen, nun starte das Programm mit 15 Standorten in acht Ländern in Europa. Mit Location Rotation soll einerseits die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert werden, andererseits und insbesondere soll das Programm aber auch zur persönlichen Weiterentwickelung beitragen, schreibt Bechtle . Dies, indem Mitarbeitende neue Arbeits- und Lebenskulturen kennenlernen, ihre Sprachkenntnisse verbessern und ein starkes, nationales sowie internationales Netzwerk aufbauen.Im Gegensatz zu einer klassischen Job Rotation ist die Idee von Location Rotation, dass die Mitarbeitenden nicht Standort und Aufgabenfeld gleichermassen wechseln, sondern lediglich den Arbeitsort, an dem sie ihrer üblichen Tätigkeit nachgehen. Grundsätzlich sei Location Rotation für alle festangestellten Mitarbeitenden gedacht, deren Aufgabenprofile andere Einsatzorte ermöglichen. Der gesamte Informations- und Genehmigungsprozess erfolge dabei über einen standardisierten Self-Service, sofern die Führungsperson mit einer Location Rotation einverstanden ist, können sich interessierte Mitarbeitende über eine eigens eingerichtete Plattform im Intranet über ihren Wunschstandort informieren und für einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen einen freien Büroarbeitsplatz vor Ort buchen.Am Programm beteiligt sind folgende Bechtle-Standorte: Aveiro (Portugal), Berlin, Friedrichshafen, Hamburg, Köln, München, Neckarsulm (Deutschland), Brüssel (Belgien), Dublin (Irland), Eindhoven und Maastricht (Niederlande), Madrid (Spanien), Paris, Roissy-en-France und Nizza (Frankreich) und Wien (Österreich). (mw)