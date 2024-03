1Password: Android-App erhält Passkey-Unterstützung

Nachdem die Desktop- und die iOS-Version des Passwortmanagers 1Password die passwortfreie Authentifizierungsmethode Passkeys im verganenen Jahr erhielten, unterstützt jetzt auch die Android-Version Passkeys. Voraussetzung ist ein Smartphone oder Tablet, auf dem Android 14 oder höher läuft, schreibt das Unternehmen in diesem Blog-Beitrag . Nun steht Passkeys für Windows, Mac, iOS und Android zur Verfügung.Passkeys ist eine Möglichkeit, sich bei Konten schnell und sicher anzumelden. Im Unterschied zu herkömmlichen Passwörtern verwenden Passkeys die Public-Key-Kryptografie. Jeder Passkey besteht aus zwei Teilen: einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel. Der private Schlüssel bleibt privat, wird also nie an den Dienst weitergegeben, bei dem man sich anmeldet. Der öffentliche Schlüssel wird von der Webseite oder App eingesehen und gespeichert. Diese Anmeldemöglichkeit ist deutlich sicherer als die Option mit einem Passwort – vorallem, da sich viele Nutzer noch immer mit dem gleichen Passworrt bei mehreren Diensten anmelden oder unsichere Passwörter wie "Passwort" oder "1234567" verwenden. (cma)