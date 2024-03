Amazon halbiert Retouren-Fristen

Amazon führt neue Regeln ein, was die Rückgabe von gewissen Produkten angeht. Wie unter anderem "Winfuture" schreibt , soll die heute gültige Frist von 30 Tagen, die ein Kunde Zeit hat, ein Produkt zurückzuschicken, bei gewissen Produktkategorien deutlich reduziert werden. Das habe der Onlinegigant seinen Händlern per E-Mail mitgeteilt. Gemäss dieser Mail sind künftig Retouren anstatt 30 nur noch 14 Tage lang möglich, wobei diese 14 Tage mit dem Tag der Lieferung beginnen.Von der neuen Regelung sind laut Bericht vor allem Produkte aus dem ICT- und CE-Bereich betroffen. Namentlich nennt "Winfuture" Kamera, Elektronik, Bürobedarf, Computer, drahtlose Produkte, Videospiele sowie Videos / DVDs. Ausgenommen von der neuen Regelung seien Amazon-eigene Produkte wie die Echo-Lautsprecher oder die Kindle-E-Book-Reader.Für die Einführung der neuen Regelung gewährt Amazon eine Übergangsfrist, die bis 25. April gelten soll. Bis dahin soll weiter die 30-Tage-Regel gelten. Danach seien die Händler lediglich noch 14 Tage verpflichtet, Produkte zurückzunehmen. Freiwillig könnten sie Retouren weiterhin auch länger akzeptieren, dann allerdings müssen sie die Abwicklung auch selbst übernehmen. Gelten dürften die neuen Regeln wohl auch für Prime-Kunden, zumindest seien in der Händlermail keine Ausnahmen erwähnt, ist schliesslich noch zu lesen. (mw)