Amazon plant kostenpflichtige KI-Version von Alexa

Amazon soll an einer kostenpflichtigen KI-Version des Sprachassistenten Alexa arbeiten, wie "Business Insider" mit Bezug auf interne Dokumente berichtet (Paywall). Die neue Alexa-Version soll die vorläufige Bezeichnung Alexa Plus tragen und in Sachen Konversation und Personalisierung ihre KI-Stärken ausspielen. Aktuell habe man eine Markteinführung per 30. Juni im Visier. Die zugrundeliegende Sprachtechnologie namens Remarkable Alexa werde derzeit mit 15'000 externen Kunden getestet, wobei die Reaktionen aber gemischt ausgefallen seien. Wie "Business Insider" in Erfahrung gebracht hat, soll die Qualität, die Alexa bei den Antworten liefert, die Erwartungen nicht oder nur teilweise erfüllen, da sie zu oftmals ungenau ausfallen würden. Amazon würde deshalb aktuell den Technologie-Stack überarbeiten, um die Probleme zu lösen.Auch ist man sich bei Amazon offenbar nicht einig, ob man für Alexa Plus überhaupt Geld verlangen soll. So ist man sich offenbar uneins darüber, ob Amazon-Kunden, die bereits für den Musikdienst oder Amazon Prime eine monatliche Gebühr abführen, dazu bereit sind, zusätzlich für eine KI-gestützte Alexa-Version zu bezahlen. (rd)