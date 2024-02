MWC: Lenovo präsentiert neue Notebooks mit KI-Fähigkeiten

Am heute beginnenden Mobile World Congress in Barcelona präsentiert Lenovo neue Business-Notebooks der Serien Thinkpad und Thinkbook, die mit Intels Core-Ultra-Prozessoren ausgerüstet sind und somit über integrierte KI-Beschleunigung verfügen. Dazu gehören die Modelle Thinkpad T14 i Gen 5, Thinkpad T14s Gen 5, Thinkpad T16 Gen 3 und Thinkpad X12 Detachable Gen 2 sowie das Thinkbook 14 2-in-1 Gen 4. Lenovo habe es sich damit zur Aufgabe gemacht, seine PCs und intelligenten Geräte so umzugestalten, dass sie personalisierte KI-Lösungen bieten. Die neuen Thinkpad- und Thinkbook-Modelle gehörten zu den ersten, die die KI-PC-Revolution vorantreiben, heisst es weiter in der Mitteilung.Die neueste Generation der Thinkpad-T-Serie wartet neben der hardwareseitigen KI-Unterstützung, die unter anderem in Form der Anwendung Lenovo View Tools zur Videoverbesserung für die Kamera inklusive eines neuen Low Light Enhancers ermöglicht, mit einer Communication Bar auf, die eine 5-Megapixel-Kamera und Mikrofone mit Geräuschunterdrückung enthält und sich leicht mit einer Hand öffnen und schliessen lässt und ausserdem schmalere Ränder um den Bildschirm ermöglicht. Zudem sollen die neuen T14- und T16-Modelle besser reparierbar sein – dafür hat Lenovo mit iFixit zusammengearbeitet.