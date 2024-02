10 Millionen Dollar Belohnung für Hinweise auf Hive-Ransomware-Bande

Wer Hinweise liefert, die zur Identifizierung oder Festnahme von führenden Mitgliedern der Hive-Ransomware-Gang führen, kann laut US State Department eine Belohnung von bis zu 10 Millionen Dollar kassieren. Dazu wurde eine Belohnung von fünf Millionen Dollar ausgelobt für Informationen, die zur Verhaftung oder Verurteilung einer Person in einem beliebigen Land führen, die sich zur Teilnahme an einer Hive-Ransomware-Aktivität verschworen oder dies versucht hat.Wie das US-Aussenministerium weiter ausführt, wurden mit der Hive-Ransomware Opfer in über 80 Ländern ins Visier genommen. Im Sommer 2022 sei es dem FBI dann gelungen, in die Hive-Rechner einzudringen und die Dechiffrierungsschlüssel sicherzustellen, um diese den rund um den Globus erpressten Opfern zu überlassen. So habe man verhindern können, dass über 130 Millionen Dollar Lösegeld bezahlt worden seien.Über die Aufdeckung des Hive-Netzwerks durch das FBI haben die US-Behörden bereits vor einem Jahr ausführlich informiert . Angesichts der jetzt ausgelobten Multi-Millionen-Belohnung muss davon ausgegangen werden, dass man bei der Ergreifung der Hintermänner nicht sonderlich gut vorangekommen ist. (rd)