Google Lumiere: Durchbruch bei KI-Videos

Ein Forscherteam von Google Research hat laut eigenen Angaben einen Durchbruch bei der automatisierten Erstellung durch KI erreicht. Das Problem war laut den Forschern bisher, dass es enorm schwer war, natürliche Bewegungen in KI-generierten Videos zu erreichen. Das nun veröffentlichte Projekt trägt den Namen Lumiere und soll einem gänzlich neuen Ansatz zur Erstellung von Videomaterial mit KI folgen. Vergleichbare Lösungsansätze arbeiteten demnach in der Regel mit generierten Key-Frames, bei denen der zeitliche Faktor und damit die Bewegung im Nachgang generiert wird. Das neue Lumiere-Modell hingegen erstellt die kurzen Videos in einem Schwung.Was unlängst vom Lumiere-Team präsentiert wurde, lässt in der Tat aufhorchen. Auf der Website des Projektes werden verschiedenste Anwendungsfälle, Beispiele und Ideen gezeigt, die durchaus beeindruckend sind. So soll es mit Lumiere möglich sein, Videos aus reinen Text-Prompt zu generieren oder ein Standbild zu verwenden, welches dann von der KI animiert wird. Auch eine sogenannte stilisierte Generierung von Videos ist möglich – hier füttert man der KI sowohl ein Referenzbild für den Stil als auch eine Text-Prompt mit dem gewünschten Inhalt zur Erstellung des Filmmaterials. Weiter eignet sich eine solche KI auch für die Bearbeitung von Videos. In einem Beispiel wird etwa das Outfit einer Person in einem bestehenden Video nach Wunsch ausgetauscht.Details, viele Beispiele und das zugehörige Whitepaper der Forscher lassen sich an dieser Stelle einsehen. (win)