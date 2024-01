In Südkorea soll der grösste Chipfertigungs-Komplex entstehen

Insgesamt sollen 622 Billionen Won (umgerechnet 373 Milliarden Franken) bis 2047 in das Projekt fliessen, berichtet "Heise Online" ( via "Business Korea"). Auch die Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix investieren riesige Summen. Samsungs Chipsparte Samsung Device Solutions wird insgesamt 50 Billionen Won in mehrere Komplexe investieren. SK Hynix wird 122 Billionen Won an den Yongin-General-Industrial-Compex beisteuern.Die Kette von Chipfabriken (Fabs) soll unter anderem in Gyeonggi-do, Icheon, Yongin, Anseong und Pyeongtaek entstehen. Der Megakomplex soll eine Fläche von 21 Millionen Quadratmetern umfassen und somit siebenmal so gross sein wie Yeouido. Es soll im Jahr 2030 in der Lage sein, 7,7 Millionen Wafer pro Monat zu produzieren.Die südkoreanische Regierung werde dieses Projekt durch die Schaffung von Infrastrukturen und eines Investitionsumfeldes, der Stärkung des Halbleiter-Ökosystems sowie der Sicherung von Super-Wide-Gap-Technologien und Humanressourcen unterstützen, heisst es bei "Business Korea" weiter (engl).Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie (MOTIE) und das Ministerium für Wissenschaft und ICT (MSIT) legten den Plan zur Schaffung des weltweit grössten und besten Halbleiter-Megaclusters unter dem Motto "Die Halbleiterindustrie für das Wachstum der koreanischen Wirtschaft" auf dem Treffen des Präsidenten mit dem Volk unter Vorsitz von Präsident Yoon Suk-yeol am 15. Januar 2024 vor.(cma)