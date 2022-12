China investiert 143 Milliarden Dollar in Chip-Fertigung

(Quelle: Semiconductor Industry Association)

13. Dezember 2022 - China plant, die heimische Halbleiterproduktion mit Subventionen und Steuervorteilen in der Höhe von 143 Milliarden Dollar zu fördern.

Bezüglich der Fertigung von Halbleitern scheint sich ein regelrechter Investitionswettlauf anzubahnen. Laut einem Bericht von "Reuters" soll China nämlich an einem Unterstützungspaket für die heimische Halbleiterindustrie arbeiten, das ein Volumen von einer Billion Yuan hat – was umgerechnet rund 143 Milliarden Dollar entspricht. Einerseits wolle China mit der Investition die Selbstversorgung mit Halbleitererzeugnissen sicherstellen, andererseits wolle man auch den USA Paroli bieten, wo alles in allem knapp 77 Milliarden Dollar als Unterstützung für die heimische Chipfertigung investiert werden.Peking plant die Investitionen laut Bericht über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg. Es soll sich bei dem Unterstützungspaket um eines der grössten seiner Art in der Geschichte Chinas handeln. Nebst Subventionen soll die Halbleiterforschung und -produktion auch von Steuervorteilen profitieren. Die Unterstützung soll bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres starten, so die Quellen von "Reuters". (mw)