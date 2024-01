Bedeutende Kamera-Upgrades für iPhone 16 und 17

Der als seriös und treffsicher geltende Analyst Ming-Chi Kuo stellt in einem "Medium"-Beitrag aufgrund von Angaben des Kameramodul-Zulieferers Genius massgebliche Verbesserungen der Kameras für die kommenden iPhone-Generationen 16 und 17 in Aussicht.So soll Genius spätestens Anfang des dritten Quartals 2024 mit der Auslieferung der nächsten Generation seines Periskop-Kameramoduls beginnen, das neben Periskopmodulen des Hauptlieferanten Largan in der iPhone-16-Pro-Serie zum Einsatz kommen dürfte. Interessanter ist allerdings eine neue Ultraweitwinkelkamera mit 48 MP Auflösung und 1/2.6-Zoll-Sensor – eine mehr als deutliche Verbesserung zum 12-MP-Modul des iPhone 15 Pro mit 1/3.6-Zoll-Chip.Andere Quellen reden davon, dass das iPhone 16 Pro Spatial-Videos in 4K-Auflösung aufnehmen könne, die auf der Mixed-Reality-Brille Vision Pro bestens zur Geltung kommen. Für das iPhone 17 prophezeit Kuo dann eine neue Dimension der Selfiekamera. Hier rechnet der Analyst mit einem 24-MP-Modul mit sechs Linsenelementen statt dem 12-MP/5-Elemente-Modul des iPhone 15 und 16. Für die Frontkameras gilt Genius als Hauptlieferant. (ubi)