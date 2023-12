iPhone 16 Leaks: vertikale Kamera und neuer Capture Button

Im Netz sind erste Render-Bilder und Informationen zum iPhone 16 aufgetaucht, welches im Sommer 2024 erwartet wird. Das in der Regel recht gut informierte Portal "Macrumors" konnte Details zu frühen Pre-Production Designs in Erfahrung bringen und hat auf deren Basis Renderbilder erstellt. So gibt es aktuell etwa noch verschiedene Optionen für das Layout der Lautstärke- und Action-Buttons. Es wird jedoch vermutet, dass die Anordnung des schwarzen Modells in den Renderbildern am ehestens dem finalen Design entsprechen soll.Die Anordnung des Kamera-Arrays stehe ebenfalls noch zur Diskussion, möglich sei aktuell eine Gestaltung nach dem Vorbild des iPhone 12 (einzelne Linsen übereinander) oder des iPhone X (pillenförmig). In den aktuellen Testmodellen soll vor allem ersteres genutzt werden. Gesichert soll aber schon sein, dass es eine vertikale Anordnung gibt, um das Modell visuell von den Vorgängern abzuheben. Getestet wird laut dem Bericht weiter, ob es sich beim Action Button und bei einem neuen Capture Button um Touch-Buttons oder mechanische Knöpfe handelt. Derzeit scheint es aber wahrscheinlicher zu sein, dass sich die Touch-Version (capacitive) durchsetzt.Auf der Vorderseite soll sich derweil nicht viel verändern – die Dynamic Island, in der unter anderem die Frontkamera untergebracht ist, scheint sich also durchzusetzen. (win)