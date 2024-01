Apple könnte VR/AR-Brille Vision Pro noch im Januar auf den Markt bringen

Apple will die Vision Pro bereits in der letzten Januarwoche in seinen eigenen Stores anbieten. Das berichtet zumindest die chinesische Website "Wall Street Insights", die sich auf Informationen von Lieferanten bezieht. Demnach soll der 27. Januar 2024 als konkreter Termin im Raum stehen. Angaben zur genauen Quelle macht das Portal jedoch nicht.Apple selbst hatte angekündigt, dass die Vision Pro im Laufe des Frühjahres über die eigene Website sowie die Apple Stores vorerst nur in den USA erhältlich sein soll. Ein konkreter Termin stand bisher allerdings noch nicht fest.Andere Analysten gehen ebenfalls von einem Marktstart Ende Januar oder Anfang Februar aus. Ein Release dürfte also schon bald vor der Tür stehen. Wann die Vision Pro nach Europa kommt, steht aktuell hingegen noch nicht fest. (sta)