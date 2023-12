Apple fährt Produktion von Vision Pro hoch

Apple beginnt mit der Massenproduktion des Vision Pro Headsets und plant den Launch im Februar 2024. Dies schreibt "Bloomberg" (Paywall, via "Reuters") unter Berufung auf Insider-Quellen. Anscheinend läuft die Produktion in China bereits seit Wochen auf Hochtouren. Darüber hinaus hat Apple eine E-Mail an Softwareentwickler versendet, in welcher sie aufgefordert werden, sich auf die Vision Pro vorzubereiten, indem sie ihre Anwendungen mit den neuesten Tools testen und ihre Software für ein Feedback an Apple schicken.Bei der Vorstellung des Headsets im Juni 2023 gab Apple noch kein genaues Launch-Datum bekannt, sondern sprach lediglich von Anfang 2024. Nun sieht es danach aus, dass Apple sein Versprechen halten kann. Allerdings ist vom Februar-Launch 2024 nur von den USA die Rede. Es ist allerdings davon auszugehen, dass übrige Länder nicht viel länger auf die neueste Hardware aus Cupertino warten müssen. Der Preis für das Headset beträgt 3499 Dollar, ein Schweizer Preis ist noch nicht bekannt. (dok)