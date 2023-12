Microsoft geht gegen Cybercrime-as-a-Service-Gruppe Storm-1152 vor

Microsoft hat in den USA eine gerichtliche Anordnung erwirkt, um die dort ansässige Infrastruktur der Cybercrime-as-a-Service-Gruppe Storm-1152 zu beschlagnahmen und mehrere Websites sowie Social-Media-Profile vom Netz zu nehmen. Storm-1152 nutzte diese, um gefälschte Microsoft-Konten und Tools zur Umgehung von Identitätsüberprüfungssoftware auf bekannten Technologieplattformen zu verkaufen. Die Dienste verringern laut einem Blog-Beitrag von Microsoft den Zeit- und Arbeitsaufwand für Cyber-Kriminelle. Bis heute hat Storm-1152 demnach etwa 750 Millionen gefälschte Microsoft-Konten zum Verkauf angeboten, mit denen die Gruppe wiederum illegale Einnahmen in Millionenhöhe erzielt hat. Der jetzige Schlag soll aber nicht nur Microsoft-Nutzern zugutekommen, sondern auch den Kunden anderer betroffener Anbieter.Microsoft hat bei der Aktion eng mit dem Cybersecurity-Anbieter Arkosa Labs zusammengearbeitet. Kevin Gosschalk, Gründer und CEO von Arkose Labs, erklärt: "Storm-1152 ist ein furchterregender Gegner, der mit dem einzigen Ziel gegründet wurde, Geld zu verdienen, indem er Angreifern die Möglichkeit gibt, komplexe Angriffe durchzuführen. Die Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihr CaaS-Geschäft im Tageslicht und nicht im Dark Web aufgebaut hat." Storm-1152 agiere wie ein typisches Internetunternehmen, das Schulungen für seine Tools anbietet und sogar einen umfassenden Kundensupport leiste. "In Wirklichkeit war Storm-1152 aber ein offenes Einfallstor für schweren Betrug."