Microsoft zieht Legacy Console Mode den Stecker

Bis jetzt gab es in Windows einen Legacy Console Mode, der das Ausführen altgedienter Kommandozeilen-basierter Anwendungen ermöglichte. Jetzt zieht der Hersteller den Schlussstrich unter die Komponente: "Der Legacy Control Mode ist veraltet und wird nicht mehr aktualisiert. In zukünftigen Windows-Versionen wird er als optionales Feature on Demand zur Verfügung stehen. Dieses Feature wird nicht mehr standardmässig installiert."Der Legacy Control Mode funktioniert im Wesentlichen so, dass er die Windows-Konsole (Powershell oder Command Line) in einen in einen früheren Zustand versetzt, falls eine aufgerufene Anwendung in der aktuellen Konsole nicht korrekt angezeigt wird. Aktiviert wird der Modus durch einen Rechtsklick im Titelbalken der Konsole und die Wahl der Option "Use Legacy Console" unter Properties/Options, wie Microsoft dokumentiert . Weitere Informationen über als veraltet geltende Windows-Features finden sich ebenfalls in der Online-Dokumentation . (ubi)