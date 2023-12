Microsofts Clipchamp kriegt neue Features

Der Video-Editor Clipchamp, seit 2021 im Besitz von Microsoft und inzwischen Teil von Microsoft 365 in der Personal- und der Work-Version, bekommt eine Reihe neuer Funktionen . Neu in Clipchamp findet sich beispielsweise Auto Compose, ein AI Video Editor, der es erlauben soll, Videos und Fotos ganz einfach in Clipchamp zu laden, den gewünschten Videostil zu wählen und die Künstliche Intelligenz dann ein "professionell ausschauendes" Video erstellen zu lassen. Ebenfalls neu im Tool findet sich eine Content-Bibliothek, wo sich vorgefertigte Videos, Bilder, Musik, Grafiken, Hintergründe oder Sticker finden, die man für eigene Video verwenden kann. Der AI Video Editor ist für Nutzer mit einem Personal Account verfügbar, die Content Library für solche mit einem Work Account und einer der folgenden Lizenzen: Microsoft 365 E3, E5, Business Standard oder Business Premium.Zwei weitere Clipchamp-Funktionen kündigt Microsoft derweil für die absehbare Zukunft an – beide drehen sich um das Thema Voiceover, also das Ergänzen eines Videos durch Audioaufnahmen. Einerseits bekommt der Video Editor eine Audioaufnahme-Funktion verpasst, um Voiceovers gesprochen aufzunehmen. Andererseits wird Clipchamp um eine KI-basierte Text-to-Speech-Funktion erweitert, um Voiceovers aus geschriebenen Texten zu erstellen. Audio Recording ist für Nutzer mit einem Personal Account verfügbar, Text to Speech per sofort ebenfalls und ab dem neuen Jahr dann auch für Nutzer mit einem Work Account. (mw)