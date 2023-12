Game Pass: Microsoft soll werbefinanzierte Gratis-Version planen

Wer Microsofts Game-Abo-Service und Online-Plattform Game Pass nutzen möchte, zahlt hierzulande mindesten 11.99 Franken pro Monat. Möglich, dass dieser Zugang künftig auch günstiger respektive sogar gratis wird, denn: Microsoft soll Überlegungen anstellen, eine werbefinanzierte Variante von Game Pass zu lancieren. Dies zumindest berichten verschiedene Plattformen wie etwa " Windows Central ".Die Gerüchte fussen einerseits in Aussagen von Microsofts Gaming-CTO Tim Stuart, der die Möglichkeit eines werbefinanzierten Game Pass kürzlich in den Raum geworfen hat (was später dann zwar von Gaming-CEO Phil Spencer dementiert wurde). Andererseits wurden offenbar aber Codezeilen entdeckt, die genau diese Aussagen stützen. Sie sollen Hinweise darauf gegeben haben, dass man sich durch das Anschauen von Werbung 15-minütige Zugangsblöcke zu Game Pass verdienen kann. Tim Stuart hatte derweil in Aussicht gestellt, dass es für gewisse Regionen der Welt – Afrika, Indien, Südostasien, wo Spielkonsolen weniger verbreitet sind – eine Möglichkeit sein könnte, dass sich Nutzer durch das Anschauen von 30-sekündigen Werbeblöcken zwei Stunden Game-Streaming quasi erschauen könnten. Schliesslich ist es ein Ziel Microsofts, Game Pass möglichst auf jeden Screen zu bringen.Ob man in Westeuropa je kostenlosen Game-Pass-Zugang bekommen wird, scheint jedoch mehr als fraglich. (mw)