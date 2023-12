Microsoft bestätigt Drucker-Umbenennungsfehler, Lösung fehlt

Ein Bug in Windows 10 und 11 bewirkt, dass auf dem System ungewollt die HP Smart App installiert wird, auch wenn gar kein HP-Drucker vorhanden ist. Darüber hinaus werden auf manchen Systemen die installierten Drucker beliebiger Hersteller in HP-Drucker umbenannt, meist lautet der neue Name dann LaserJet M101-M106 ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Bug wirkt sich zudem nicht nur auf physische Drucker aus, sondern auch auf virtuelle wie die Windows-eigene Funktion Print to PDF.Jetzt hat Microsoft das Umbenennungsproblem in einem Release-Healh-Bulletin offiziell bestätigt. Microsoft beschäftigt sich mit dem Problem und arbeitet zusammen mit Partnern an einer Lösung. Laut "Windows Latest" geht der Bug vermutlich auf fehlerhafte Metadaten zurück, die via Windows Update verteilt wurden. Das Betriebssystem nehme aufgrund dieser Daten fälschlich an, dass ein HP-Drucker installiert sei, lade deshalb die HP Smart App und starte mit der Umbenennung. (ubi)