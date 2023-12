Operas neuer Lucid Mode verbessert Videoqualität im Browser

Der Browser-Hersteller Opera verpasst seinem gleichnamigen Browser eine neue Funktion, mit der mittelmässige Videoqualität im Browser massgeblich verbessert werden soll. Das Feature heisst Lucid Mode und lässt sich beim Betrachten beliebiger Videoinhalten aktivieren. Der Filter macht das Video heller, schärfer und klarer, so das Versprechen von Opera . Das soll nicht zuletzt auch gegen die grassierende Winterdepression helfen. Ebenfalls gegen den Winterblues gibt es neue, hellere Wallpapers für den Browser-Hintergrund.Für die Aktivierung des Lucid Modes erscheint ein Button am oberen Rand des Videos, mit dem man auch einen Schieberegler bekommt, der einen Vorher-Nacher-Vergleich ermöglicht. Im Test werden ältere, qualitativ nicht so gute Videos zwar etwas schärfer und heller, dafür sind an einzelnen Stellen auch etwas unschöne Artefakte zu sehen (siehe Bildstrecke) – ob das damit besser ist oder man die Videos mit schlechter Bildqualität nicht doch lieber in der Originalfassung schaut, ist wohl Geschmacksache.Nachbessern könnte man bei Opera übrigens gleich noch an anderer Stelle: Auch beim norwegischen Browserhersteller sind trotz eingebautem Werbeblocker sämtliche Tracking-Einstellungen per Default aktiviert (siehe Bildstrecke). Und das Deaktivieren des Trackings (sowie des Autostarts und des automatischen Erfassens und Teilens der Nutzungsdaten) ist erst in einer zweiten Menü-Ebene während der Installation möglich. (win)