Microsoft und KPMG lancieren KI-Masterclass für Unternehmen

Microsoft und das Beratungshaus KPMG lancieren gemeinsam das Angebot Microsoft AI Masterclass – ein Schulungsangebot für Unternehmen, um die Einführung und den Einsatz von KI effizienter und sicherer umsetzen zu können. Man wolle "den Teilnehmenden ein differenziertes Verständnis von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie den praktischen Anwendungsmöglichkeiten in ihrem jeweiligen Geschäftsumfeld" bieten.Der Kurs greift unterschiedliche Themenblöcke auf. Begonnen bei der Einführung von KI im Unternehmen über die Untersuchung verschiedener Anwendungsfälle und Strategien für die Erkennung von potenziellen Einsatzgebieten sowie der Entwicklung von KI-Anwendungsfällen. Weiter soll das Wissen den Weg zur effektiven KI-Implementierung und letztlich auch zur Skalierung im Unternehmen ebnen. Letztlich sollen für die Teilnehmer auch konkrete Ergebnisse – etwa eine detaillierte Roadmap oder ein Business Case für ihr Unternehmen rausspringen. Und natürlich positioniert man dabei auch Microsofts eigenes KI-Portfolio und will Details zu dessen strategischer Nutzung vermitteln.Geführt wird der knapp eintägige Kurs von Microsoft- und KPMG-Beratern in den Räumlichkeiten von KPMG in Zürich. Interessierte können sich hier informieren und anmelden. Details zu allfülligen Teilnahmegebühren oder Daten werden nicht genannt. (win)