Black Friday: Rekordumsätze für Schweizer KMU

Vom Black Friday profitieren offenbar nicht nur die Branchengrösssen ("Swiss IT Magazine" berichtete ): Am diesjährigen Black Friday verzeichneten Schweizer Online-Händler aus dem KMU-Segment, die Payrexx als Zahlungsdienstleister nutzen, Umsätze in Rekordhöhe. Im Vergleich zum Freitag der Vorwoche haben sich die über die Payrexx-Zahlungsplattform abgewickelten Online-Umsätze am Black Friday mit einem Plus von 107 Prozent mehr als verdoppelt – trotz im Durchschnitt sinkender Warenkorbwerte der Konsumenten.Auch im Vergleich zum Vorjahr lag das durchschnittliche Transaktionsvolumen pro Händler 2023 höher, nämlich um 34 Prozent auf 1476 Franken. Und seit 2020 nahm die Anzahl der Onlinekäufe stetig um insgesamt 71 Prozent zu. Das steigende Transaktionsvolumen ermöglicht erst das Umsatzwachstum: Es wird pro Einkauf zwar weniger Geld ausgegeben, aber öfter online eingekauft.Die Daten stammen aus einer Stichprobe von 900 E-Commerce-Unternehmen an mehreren Tagen rund um den Black Friday vom 24. November. Berücksichtigt wurden dabei typische KMU mit 1 bis 100 Mitarbeitenden aus verschiedenen Branchen wie Event-Services, klassische Onlineshops, Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und Gastronomie. (ubi)