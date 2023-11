Schweizer Grossunternehmen bereiten sich auf die KI-Zukunft vor

92 Prozent der Schweizer Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden verfügen über eine KI-Strategie oder befinden sich derzeit an der Entwicklung einer ebensolchen. Dies ist eine der Kernaussagen aus dem neuen Cisco AI Readiness Index, welcher die KI-Bereitschaft von Grossunternehmen in 30 Ländern untersucht. Wie es weiter heisst, fühlen sich 45 Prozent der Schweizer Unternehmen unter Druck gesetzt, innert den nächsten zwölf Monaten zu handeln, da ansonsten ernstliche Konsequenzen für das Geschäft drohen. Weltweit geben 97 Prozent der Unternehmen zu Protokoll, dass die Dringlichkeit für die Implementierung von KI in den letzten sechs Monaten deutlich zugenommen hat. Bereits heute vollständig für den wirtschaftlichen Einsatz von KI vorbereitet – sogenannte First Movers – sind aber nur sieben Prozent der befragten Unternehmen in der Schweiz. Global betrachtet liegt diese Zahl bei 14 Prozent.Probleme für die grössere Verbreitung von KI hierzulande hat die Studie bei der Rechenleistung sowie den Unternehmensnetzwerken ausfindig gemacht. Lediglich 23 Prozent der Unternehmen in der Schweiz verfügen über ausreichend flexible Netzwerke für skalierbare KI-Workloads. 71 Prozent der Befragten können aufgrund mangelnder Skalierbarkeit keine neuen, auf KI basierenden Prozesse in Unternehmen einführen. Ausserdem benötigen 85 Prozent der hierzulande befragten Unternehmen mehr Grafikprozessoren in ihren Rechenzentren.