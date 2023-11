Top-Level-Domain .meme ab sofort erhältlich

Humoristisch unterwegs? Dann dürfte die neu angekündigte Domain-Endung die Richtige sein. Google Registry hat bekanntgegeben, die neue Top-Level-Domain .meme einzuführen. Gemäss Google eröffnet diese Domain-Endung neue Möglichkeiten, sich humoristisch oder kreativ auszudrücken. Sechs Partner von Google Registry konnten sich bereits eine Domain sichern. Die Domain kann gemäss Google auch dazu verwendet werden, fiktiven oder tierischen Berühmtheiten ihren eigenen Platz im Netz zu verschaffen. So geschehen unter grumpycat.meme , wo die wahrscheinlich berühmteste Katze der Welt zumindest in der digitalen Welt weiterleben darf.Interessenten können eine neue Domain unter get.meme registrieren. Bis am 5. Dezember, 17.00 Uhr Schweizer Zeit, ist im Rahmen der Early Access Period (AEP) eine zusätzliche, einmalige Gebühr für die Registrierung fällig. Trotz ihrer auffälligen Endung ist eine .meme-Domain abgesehen von der Gebühr bereits ab 14 Dollar jährlich verfügbar. Erst kürzlich hat Google Registry eine ähnliche Aktion mit der neuen .ing-Domain durchgeführt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (dok)