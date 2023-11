Google Pixel 8 Pro-Komponenten sollen Beulen im Display verursachen

Nicht nur Apple scheint technische Herausforderungen mit seiner aktuellen Smartphone-Generation zu haben ("Swiss IT Magazine" berichtete ), auch Nutzer des Google Pixel 8 Pro melden Probleme. So häufen sich auf Plattformen wie Reddit, aber auch in Googles Support-Forum, Berichte über kleine Beulen im OLED-Display der High-End-Geräte.Die konkrete Ursache der nur wenige Millimeter grossen Wölbungen ist noch unklar. Wie "9to5google" schreibt , könnten interne Komponenten der Smartphones von innen gegen das Display drücken. Teardowns betroffener Nutzer sollen diese Ursache grundsätzlich bestätigen, da die Beulen mit der Position der Bausteine übereinstimmen. Aber auch ein Fehler im Produktionsprozess könnte der Grund der Verformung sein.Bisher handelt es sich jedoch um einzelne Fälle und es ist nicht bekannt, ob es sich um ein weitreichenderes Problem handelt. Zudem scheinen die Display-Beulen bisher keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit der Smartphones zu haben, auch die Bildqualität sowie die Darstellung sind nicht betroffen. Google hat sich bisher noch nicht zu den Fällen geäussert. (sta)