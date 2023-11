Western Digital kündigt Harddisk mit 28 TB an

Festplattenhersteller Western Digital hat mit dem Harddisk-Modell Ultrastar DC HC680 eine Platte mit der Rekordkapazität von 28 Terabyte angekündigt. Die mit konventioneller Magnetaufzeichnung arbeitende Disk wurde für den Einsatz in Rechenzentren konzipiert und liefert mit einem Datendurchsatz von bis zu 265 MB/s hohe Performance-Werte. Was den Stromverbrauch anbelangt, gibt WD im Idle-Betrieb 5,5 Watt an, im operativen Betrieb steigt der Verbrauch auf 6,8 bis 9,8 Watt.Die neue Ultrastar-Disk, die auch in Kapazitäten von 26 und 27 TB verfügbar ist, arbeitet mit 7200 Umdrehungen pro Minute und verfügt über einen 512 MB grossen Cache. Für den Anschluss kommt das SATA-Interface zum Einsatz.Laut WD ist die Produktion in grossen Stückzahlen angelaufen und die Platten sollen noch im laufenden vierten Quartal in den Handel kommen. Über die Preise wurden noch keine Angaben gemacht. (rd)