Microsoft drängt zur OneDrive-Nutzung und belästigt mit Umfrage

Microsoft wird immer penetranter, wenn sich Anwender gegen die Applikationen und Services des Softwareriesen entscheiden und eine Alternative vorziehen. Nachdem der Konzern Ende Oktober bereits Windows-Nutzer beim Herunterladen des Chrome-Browsers mit einer Umfrage belästigte ("Swiss IT Magazine" berichtete ), geht's jetzt beim Online-Speicher OneDrive weiter.Hier stört man sich bei Microsoft bereits daran, wenn die OneDrive-App geschlossen wird, wie "Neowin" entdeckt hat. Beim Versuch, die Anwendung zu schliessen wird neu auch hier eine Umfrage eingeblendet und erst wenn die Frage nach den Beweggründen beantwortet ist, soll ein Schliessen überhaupt möglich sein. Als Antworten stellt Microsoft die folgenden Optionen zur Verfügung:- Ich möchte nicht, dass OneDrive dauernd läuft- Ich weiss nicht, was OneDrive ist- Ich benutze OneDrive nicht- Ich versuche ein Problem mit OneDrive zu lösen- Ich versuche, meinen PC schneller zu machen- Ich bekomme zu viele Benachrichtigungen- AndereMicroosft ist offenbar der Ansicht, dass sich durch solcherlei Massnahmen die OneDrive-Anwenderbasis erhalten oder sogar vergrössern lässt. Die neue Umfrage wird in OneDrive ab der Version 23.214.1015.0001 eingeblendet. (rd)