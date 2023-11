Youtube startet mit 'Für Dich'-Videoanzeige

Youtube führt per 20. November den "Für Dich"-Videostream ein. Dabei handelt es sich um personalisierte Videovorschläge, basierend auf dem bisherigen Nutzerverhalten. Dies hat Youtube auf seinem X-Kanal angekündigt . Ein Schelm, wer dabei an Instagram oder Tiktok denkt. Youtube möchte in diesem neuen Format einen Mix aus Livestreams, Shorts und klassischen Videos anbieten. Die neue Funktion wird sowohl auf Mobilgeräten, als auch auf Computern und TVs ausgerollt. Im Gegensatz zu den einschlägigen sozialen Medien nimmt das Format bei Youtube auf den Smartphones aber nicht den ganzen Screen in Beschlag, sondern wird als horizontales Karusell dargestellt, wie in diesem Post zu sehen ist.Falls Channel-Betreibende wünschen, dass ihre Videos im neuen Format ausgestrahlt werden, müssen sie die "Für Dich"-Sektion in den Einstellungen freischalten. Sie können dabei wählen, ob alle drei Videokategorien oder bespielsweise lediglich Shorts angezeigt werden sollen. Youtube schreibt ferner, dass die neue Anzeige in erster Linie die Interessen der User abdeckt, das heisst, dass nicht nur die neuesten Videos, sondern jene mit der höchsten Relevanz gezeigt werden. (dok)