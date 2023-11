Signal experimentiert mit Usernamen

Der auf Datenschutz spezialisierte Messenger Signal stellt erste Test-Builds zur Verfügung, womit User anstelle mit ihrer Handynummer auch mit einem Usernamen nach aussen auftreten können. Dies schreibt der Dienst in seinem Forum . Vorerst ist der Nutzerkreis aber noch sehr beschränkt: Interessierte Tester müssen sich registrieren und können das neue Feature nur in der sogenannten Staging-Umgebung, einer Testumgebung, nutzen. Eine Handynummer ist für die Registrierung weiterhin notwendig, sie wird aber anschliessend für die Kommunikation nicht angezeigt. Im aktuellen Test-Stadium lautet die Voraussetzung, dass sich sowohl Sender als auch Empfänger in der Testumgebung befinden, damit die «anonyme» Chat-Funktionalität funktionieren kann.Signal schreibt weiter, dass die ständige Verfügbarkeit der Staging-Umgebung nicht garantiert werden kann. Als weitere Einschränkung heisst es, dass Push-Benachrichtigungen ebenfalls mehr schlecht als recht funktionieren. Signal führt aus, dass die Test-Community dazu gebeten wird, andere User über den Test-Build ebenfalls in die Staging-Umgebung einzuladen, um die Funktionalitäten ausführlich zu testen. Die für die Testumgebung verwendete Handynummer kann weiterhin parallel im produktiven Signal-Messenger verwendet werden. (dok)