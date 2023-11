Samsung stellt gleich drei KI-Bots vor

Samsung hat die Einführung von drei verschiedenen KI-Bots angekündigt und steigt somit in das allgemeine KI-Rennen ein. Offenbar ziehen es die Südkoreaner vor, eine eigene KI zu entwickeln, statt eine bestehende gegen Zahlung zu nutzen. Das neue Tool von Samsung hört auf den Namen Gauss, welches auf den gleichnamigen deutschen Mathematiker zurückgeht. Die Besonderheit von Gauss ist, dass die KI von Anfang an für drei verschiedene Zwecke optimiert wird: Gauss Language ist ein klassischer Chatbot für die Generierung von Texten sowie Übersetzungen, Gauss Image erstellt generative Bilder und transformiert kleine Bilder zu hochauflösenden und Gauss Code ist als KI-Programmiermaschine angedacht, die sowohl Code generiert als auch erklärt.Vorerst wird Gauss nur intern angewendet, um die Produktivität der Samsung-Mitarbeiter zu steigern und die neue KI gleichzeitig umfassenden Tests zu unterziehen. Zu einem späteren, nicht näher genannten Zeitpunkt soll Gauss aber in Produkten von Samsung Einzug finden. Nähere Details zur Kundennutzung oder Preisen hat das Unternehmen noch nicht kommuniziert. (dok)