Swisscom entwickelt gemeinsam mit Partnern neues Klinik-System

Bereits vor mehreren Jahren kündigte SAP an, dass man die Branchenlösung IS-H (Industry Solution Healthcare) für Spitäler nur noch bis 2030 unterstützen wird. Nun gab ein Konsortium bestehend aus Swisscom , Common MS aus Madrid, GITG aus Hamburg und Aktiva aus Frauenfeld bekannt, mit GS-H eine für die Schweiz angepasste Lösung weiterzuentwickeln und zu pflegen. Verfügbar wird das System als On-Prem- sowie als SaaS-Lösung sein.Die erste produktive Version soll laut den Partnern bereits Ende 2024 verfügbar sein, ab voraussichtlich 2025 soll es dann die neue Lösung und die zugehörige und erprobte Einführungsvarianten geben. Dabei sollen vor allem auch die schweizerischen Eigenheiten des Gesundheitswesens berücksichtigt und die vollständige Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen heute und in Zukunft gewährleistet werden, wie es weiter heisst.Ansprechpartner für Schweizer Kunden ist dabei primär Swisscom , sowohl was die Entwicklung betrifft als auch für Wartung und Support. Mehr Informationen finden sich direkt bei Swisscom an dieser Stelle. (win)