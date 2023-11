Anibis.ch führt kostenpflichtige Abos ein

Beim Schweizer Online-Marktplatz Anibis .ch stehen per Mitte November umfassende Neuerungen an. Wie die Plattform per Mail an seine Nutzer mitteilt, wird Anibis.ch per 14. November technisch erneuert und soll ab dem 15. November in einem komplett überarbeiteten Layout erscheinen. Das werde auch Änderungen an bestehenden und neuen Inseraten sowie an den AGBs und den Konditionen zum Aufschalten von Inseraten zur Folge haben.Wie Anibis.ch schreibt, soll unter anderem die Zahl an verfügbaren Kategorien von heute fast 3000 auf 114 reduziert werden. Die Länge der Inseratetexte wird von heute 5000 auf maximal 4000 Zeichen reduziert, zudem werden in den Texten keine Formatierungen mehr möglich sein. Neu ist auch, dass pro Inserat lediglich noch fünf anstatt wie bis anhin zehn Bilder kostenlos hochgeladen werden können. Wer mehr Bilder möchte, muss auf ein kostenpflichtiges Abo umschwenken.